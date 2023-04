Après son but, Boniface a salué la prestation collective "très satisfaisante" de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu sur le terrain du Bayer Leverkusen (1-1), dans son quart de finale aller en Europa League, jeudi. Buteur et auteur d'une solide performance sur le terrain des Allemands, Victor Boniface s'est dit "très satisfait de la prestation" unioniste, au micro de la RTBF à l'issue du match.

L'attaquant a salué la performance collective de l'Union face à une équipe solide à toutes les positions. Sur le front offensif, Boniface a rencontré de l'adversité. "Tous leurs défenseurs sont costauds et il est difficile de jouer contre eux. Je suis satisfait de notre prestation, mais il faut rester concentré sur le prochain match."

"C'était un match difficile, contre une bonne équipe", a entamé l'attaquant nigérian, déjà auteur de six buts en neuf matchs dans cette campagne unioniste en Europa League. Arrivé au mois d'août, après avoir déjà inscrit cinq buts lors des tours préliminaires de Ligue des Champions pour Bodo/Glimt, Boniface compte donc onze buts sur la scène européenne cette saison. "J'essaie de faire de mon mieux", a-t-il commenté, "de saisir chaque opportunité pour donner le meilleur de moi-même."

Teddy Teuma, le capitaine unioniste, a apprécié l'attitude des siens. "C'était un match avec de l'envie, des courses et du combat. On a répondu présents, et c'est un très bon résultat", a-t-il ainsi commenté.

Devant un stade comble, avec une ambiance électrique et un tel enjeu, le Maltais s'est dit transcendé. Les Bruxellois ont tenu à savourer l'occasion. "On s'est dit de profiter, d'être fiers d'être ici. Je suis content, parce qu'on a montré beaucoup de répondant. On mérite ce bon score ce soir", a conclu l'international maltais.