Un ancien joueur du PSG règle ses comptes avec le club parisien: "Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement"

Le Portugais regrette le traitement qui lui a été accordé à la fin de son aventure parisienne, quand le club a refusé de nombreuses offres, notamment de l'Atletico et de Porto (son ancien club) pour des raisons financières. "Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi", poursuit Pereira, "quand on m’a dit : 'tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club', c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas", regrette le Portugais.