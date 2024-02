Avant de retrouver l'Union, Francfort concède un nouveau nul frustrant à Fribourg

L'Égyptien Omar Marmoush a marqué le premier but du match (27e) et Ritsu Doan a égalisé dans la foulée pour Fribourg (30e). Marmoush s'est mué en passeur pour un but d'Ansgar Knauff (35e) mais Vincenzo Grifo a de nouveau remis les deux équipes à égalité sur pénalty (45e+5). En seconde période, Knauff a encore marqué sur une passe de Marmoush (72e) et Francfort a tenu le résultat jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire et une dernière égalisation, signée Michael Gregoritsch (90e).

Au classement, l'Eintracht reste sixième avec 33 points. Fribourg est huitième avec 29 points