Le Real Madrid craint une sérieuse blessure au genou pour son défenseur Dani Carvajal

"Tout le monde est attristé et inquiet", a déclaré l'Italien."C'est le genre de blessure qui arrive très souvent à cause du calendrier (et du grand nombre de matchs, ndlr) et Dani est un joueur très important dans notre équipe par son expérience et son attitude."

Champion d'Europe avec l'Espagne, Carvajal a été percuté par son adversaire dans un duel en fin de match. Il a certes pu dégager le ballon. Mais il s'est ensuite effondré en poussant des cris de douleur et en se tenant le genou droit. Le joueur de 32 ans a été évacué du terrain en larmes sur une civière.