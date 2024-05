Baiser forcé: Rubiales, ex-patron du foot espagnol, officiellement renvoyé en procès

Le parquet qui présente ses réquisitions avant le procès en Espagne, a demandé une peine de deux ans et demi de prison pour Luis Rubiales: un an pour agression sexuelle et un an et demi pour "coercition".

Le ministère public réclame également deux ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et qu'il verse 50.000 euros d'indemnités à la joueuse.

Le juge De Jorge a demandé à Luis Rubiales de déposer une caution de 65.000 euros dans un délai de 24 heures pour faire face "aux responsabilités civiles auxquelles il pourrait être condamné".