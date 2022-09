Challenger Pro League - Le Lierse conserve sa première place face à Dender, victoire du Lommel au Beerschot

(Belga) Le Lierse a conservé sa première place au classement de la Challenger Pro League après sa nouvelle victoire 2-3 sur la pelouse du Dender, vendredi soir lors de la 5e journée. Il compte désormais 12 points après cette 4e victoire consécutive. Dender reste 12e avec un seul point.

Les leaders de la D2 belge ont mené au score grâce à un but de Joedrick Pupe (0-1, 36e). Dender égalisa cinq minutes plus tard sur un but de son défenseur Kobe Cools (1-1, 41e) mais les Lierrois pouvaient rentrer aux vestiaires avec l'avantage au marquoir après la réalisation de Thibaut Van Acker (1-2, 45+1e). Les promus revinrent sur la pelouse avec détermination et égalisaient à nouveau via Tiago Cukur (2-2, 52e). Le Sénégalais Serge Tabekou a finalement marqué le but de la victoire (2-3, 79e). Lommel s'est emparé des 3 points sur la pelouse du Beerschot (0-2). Réduit à dix dès le début du match avec l'exclusion de Dante Rigo (23e), les Mauves n'ont rien pu faire face ax Limbourgeois qui ont marqué un but dans chaque période grâce à leur attaquant brésilien Caue Vinicius (0-1, 43e) et leur attaquant costaricain Alonso Martinez (0-2, 83e). Lommel dépasse au classement sa victime du jour et prend la 2e place avec 9 points. Le Beerschot, 3e provisoire, compte toujours 7 points. (Belga)