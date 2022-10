Challenger Pro League - Le RWDM bat le Beerschot et se remet sur de bons rails

(Belga) Après deux matchs sans victoire, le RWDM a battu le Beerschot pour se remettre sur de bons rails en Challenger Pro League, la D2 belge de football. Samedi soir au stade Edmond Machtens, les Bruxellois se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Luke Plange et Mickaël Biron.

L'Anglais Plange a ouvert le score en fin de premier acte, à l'affut d'un tir de Youssef Challouk repoussé par Bill Lathouwers (1-0, 40e). Passé l'heure de jeu, les troupes de Vincent Euvrard ont doublé leur avantage. Mickaël Biron a profité d'une énorme bourde de Jan Van den Bergh, qui a malencontreusement offert le ballon à Biron, parti seul au but. Le Martiniquais ne s'est pas fait prier pour marquer, d'une puissante frappe (2-0, 63e), son 3e but de la saison. Ce succès permet au RWDM de conforter sa 6e place (12 pts) alors que le Beerschot, 3e avec 13 points, a loupé l'occasion de rejoindre en tête le RSCA Futures, vainqueur de Virton vendredi (3-1). Dimanche à 16 heures, le Lierse (12 points, 5e), qui reste sur deux échecs, affronte le SL16 FC (9 points, 7e). Enfin, à 20 heures, les espoirs du Club Bruges (7 points, 10e) et de Genk (5 points, 11e) tenteront de décrocher leur deuxième victoire de la saison. Le Club NXT n'a plus gagné depuis la troisième journée et Jong Genk depuis la première. (Belga)