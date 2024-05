Cinq anciens de Jupiler Pro League dans la sélection géorgienne

Willy Sagnol, le sélectionneur français de la Géorgie, a fait appel au défenseur Jemal Tabidze (ex-La Gantoise et Courtrai), aux milieux Giorgi Chakvetadze (ex-La Gantoise) et Levan Shengelia (ex-Tubize et OHL) et aux attaquants Giorgi Kvilitaia (ex-La Gantoise) et Georges Mikautadze (ex-Seraing).

Qualifiée pour son premier Euro, la Géorgie a été versée dans le groupe F et affrontera le Turquie (18 juin), la Tchéquie (22 juin) et le Portugal (26 juin).