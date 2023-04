Dante Vanzeir se met en retrait des New York Red Bulls

Dante Vanzeir va prendre ses distances avec son club des New York Red Bulls, a indiqué la franchise new yorkaise de MLS mardi.

L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, passé cet hiver aux New York Red Bulls, est accusé d'avoir tenu des propos racistes lors de la rencontre de Major League Soccer qui a opposé New York aux San Jose Earthquakes samedi. Le match avait été interrompu à la 54e minute, durant 20 minutes, à la suite d'un incident entre un joueur de New York, qui semble être Dante Vanzeir, et Jeremy Ebobisse.

Mardi, les New York Red Bulls ont indiqué que Vanzeir a présenté ses excuses à ses coéquipiers et qu'il se mettait en retrait de l'équipe "jusqu'à nouvel ordre", et ce "pour éviter toutes distractions".