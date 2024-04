Deinze bat Lommel, Zulte Waregem gagne à Dender et le Beerschot est sacré champion

Au classement, les Rats, avec 56 points et un match de moins, sont assurés de terminer leaders. Dender est toujours 2e (51 points), mais Deinze remonte sur le podium (50 points) devant Lommel (49 points) et Zulte Waregem (48 points).

Les hommes d'Hans Sommers en avaient encore dans le réservoir avant la fin de la première période. Sur corner, Teo Quintero s'est élevé plus haut que les autres pour envoyer une tête imparable dans la lucarne de Lommel (45e). Quintero s'est ensuite offert un doublé dès le retour des vestiaires, de la même manière (47e).

Dans l'autre rencontre, il a fallu attendre le second acte pour voir le match s'animer. Une faute dans le rectangle et un carton rouge pour Stefano Marzo ont permis à Zulte Waregem de prendre l'avantage via Jelle Vossen (49e).

Ensuite, en l'espace de quatre minutes, trois buts sont tombés. Le premier pour Zulte avec Adboulaye Traoré (74e) qui a vu Bruny Nsimba lui répondre (78e). Mais c'est Traoré qui a eu le dernier mot avec un doublé (81e). Vormer a marqué le quatrième et ultime but de son équipe dans les arrêts de jeu (90e+5).