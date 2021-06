Réservation, nombre limité,...: découvrez les règles pour regarder les matchs sur grand écran

Le tournoi de l'Euro démarre vendredi prochain dans 9 jours. Le match des Diables contre la Russie aura lieu dès le lendemain, le samedi 12 juin contre la Russie. La préparation de nos joueurs avancent au centre de Tubize. Quant aux supporters, ils sont nombreux à préparer leur bon plan pour regarder les matchs dans une ambiance festive. Suivez toute l'actualité de nos Diables heure par heure avec notre DIRECT.

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

6h : Infos | ECRANS GÉANTS: RÈGLES JUSQUE FIN JUIN

Qui compte suivre un match de l'Euro 2020 de football sur écran géant, devra réserver à l'avance, ressort-il d'une circulaire de la ministre des Affaires intérieures Annelies Verlinden, évoquée dans les journaux Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen mercredi. La circulaire établit les recommandations pour l'organisation d'événements liés aux matchs du championnat européen. En vertu de celle-ci, les activités devront tant que possible être organisées en extérieur et être soumises à un système de réservation.

L'objectif est de disposer les écrans de sorte que "les personnes puissent les regarder depuis l'extérieur".

Il s'agit d'éviter que de larges groupes de personnes ne se rassemblent.

La capacité en extérieur sera fixée à 400 spectateurs et 200 en intérieur.

Rester debout sera toléré en absence de services de restauration.

La commande de boisson sera autorisée, mais chacun devra rester assis durant le match et être servi à table.

Si des boissons ne sont pas disponibles, et que les personnes sont donc debout, elles devront se réunir par groupe de quatre, à distance les uns des autres.

Les nuisances sonores ne pourront dépasser 80 décibels.

Les orientations de la circulaire sont valides jusque fin juin, et des assouplissements seront prévus au 1er juillet si les chiffres épidémiologiques le permettent. Jusqu'à 2.500 personnes pourraient alors se rassembler.

Jour - 2 de la préparation des 29 Diables qui ont rejoint lundi leur camp de base de Tubize et y ont effectué un premier entraînement à huis clos. Et ils sont désormais vaccinés contre le coronavirus.

MARDI

17h00: Info | LES NUMÉROS DE MAILLOT DÉVOILÉS

L'Union belge de football a dévoilé mardi la liste des numéros de maillot des Diables Rouges en vue de l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet). Il n'y a pas vraiment de surprise au sein de la sélection, cliquez ici pour découvrir la liste.

15h00: Info | VISITE GUIDÉE DU CAMP DE BASE DES DIABLES

Les Diables Rouges ont établi leur camp de base au centre national de Tubize pendant l'Euro 2020. Sur place, une infrastructure confortable, qui assure des entraînements de qualité et un certain confort puisqu'ils n'en sortiront pas pendant plusieurs semaines. Pour la visite guidée, cliquez ici pour voir la vidéo.

12h35: Info | JAY-Z PARLE DE SON "POULAIN" LUKAKU

Pour la Gazzetta dello Sport, la star du rap américain, marié à la chanteuse Beyoncé, s'est confié sur le meilleur joueur de Serie A: "J'ai rencontré Romelu pour la première fois dans les coulisses du MetLife Stadium (New York) à l'été 2018. Il était déjà sous contrat avec nous à l'époque. Lors de notre rencontre, il m'a récité toute une strophe d'une chanson de mon premier album. Un passage difficile dont seul le plus attentif et le plus passionné des fans peut s'en souvenir. Je l'ai dévisagé comme pour dire: 'Mais d'où il vient?'" (lire l'article complet).

12h00: Info | EDEN HAZARD NE S'EST PAS ENTRAÎNÉ AVEC LE GROUPE

Eden Hazard n'a pas pris part à l'entraînement collectif des Diables Rouges ce mardi. Une absence planifiée qui entre dans le cadre de sa remise en condition (lire l'article complet).

11h20: Info | CASTAGNE VEUT PRENDRE LA PLACE DE MEUNIER

"En tant que compétiteur, je sens que je peux revendiquer ma place après ma saison. Je me vois titulaire", a confié Timothy Castagne en conférence de presse mardi à Tubize. "C'est peut-être arrogant, mais c'est plus une ambition que je me met pour continuer à bien travailler". "Est-il meilleur que Meunier? "C'est dur de dire qu'on est meilleur que l'autre car on apporte des choses différentes. Le choix est plus difficile pour le coach cette fois, je pense. si ce n'est pas moi, je serai là si on a besoin de moi de toute façon" (lire l'article complet).

10h55 - Réseaux sociaux | "JE NE NOUS VOIS PAS FAVORI DU TOUT"

C'est l'avis de Sébastien, supporter des Diables, sur la page Facebook de RTL INFO : "Nous ne pouvons pas prétendre à un bon Euro en sachant qu'Eden a été blessé la plupart du temps, que Kevin est incertain. Et puis notre jeu est toujours brouillon, on attend toujours de se prendre un but pour réagir: exemple contre le Japon ! Je ne nous vois pas favori du tout, même si je souhaite à notre équipe nationale d'aller le plus loin possible".



(c) Belga

Merci pour votre vote Sondage Les Diables vont-ils gagner l'Euro ? Oui

Oui Non Envoyer Voir les résultats Oui 92%

Non 186% Retour [Ce sondage n'a aucun caractère scientifique et ne reflète que les opinions des internautes.] 92 votes

10h40 - Info | LA JOIE DES RETROUVAILLES

"Tout le monde est content de se retrouver. On a deux semaines pour remettre tout le monde au même niveau physique. Je sens le groupe très bien, et je me sens bien aussi", s'est félicité le défenseur Timothy Castagne, qui joue dans le club de Leicester en Premier League, en conférence de presse ce mardi matin (lire l'article complet).





(c) Proximus

10h20 - Info | "UN GRAND TRUC"

Lors de sa conférence de presse ce mardi matin, le jeune Diable Jérémy Doku, ex-joueur d'Anderlecht passé à Rennes en France a livré l'objectif: "On va pas se cacher, on sait qu'on a une équipe pour faire un grand truc", a-t-il dit. Avant d'ajouter que, personnellement, "c'est la première fois que je suis dans un grand tournoi, je vais essayer de montrer de quoi je suis capable" (lire l'article complet).

9H - Réseaux sociaux | PHOTO DE FAMILLE

Thomas Meunier a publié cette photo à l'occasion du 2e entraînement des Diables, ce mardi matin. Un supporter des Diables a réagi de manière humoristique en lâchant sur Twitter: "C'est pas cool d'avoir laissé Eden derrière !".

LUNDI

22h - Info | VACCINÉS

Une bonne partie des Diables Rouges ont été vaccinés ce lundi soir à Tubize, a confirmé lundi soir l'Union belge de football (URBSFA). "Ceux qui n'ont pas été vaccinés avaient déjà une immunité suffisante", a-t-elle en outre précisé (voir la vidéo).