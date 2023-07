Edwin van der Sar victime d'une hémorragie cérébrale en Croatie, son état est stable

L'Ajax Amsterdam a confirmé vendredi soir qu'Edwin van der Sar a été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il était en vacances en Croatie. L'ancien gardien de but, 53 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital. Selon le club, qui s'est fait l'écho de la famille, l'état de l'ancien international est stable.

Van der Star a commencé sa carrière à l'Ajax, son club formateur, en 1989. Après sa carrière pro, il y est devenu directeur du marketing puis directeur général. Il a démissionné de ce poste il y a un mois et demi pour "se détendre et faire d'autres choses".

Après avoir passé dix ans (1989-1999) à l'Ajax, Van der Sar a défendu les buts de la Juventus (1999-2001), de Fulham (2001-2005) et de Manchester United (2005-2011). Il a été 130 fois international néerlandais. Avec l'Ajax, il a décroché cinq titres, la Coupe de l'UEFA en 1992 et la Ligue des Champions en 1995. A Manchester United, il a remporté quatre titres nationaux, la Ligue des Champions en 2008 et le Mondial des clubs la même année.