Caçapa arrive à la tête du RWDM avant la reprise: "C'est étrange mais c'est le football"

"Ce n'est pas une situation idéale, mais ça arrive dans le football", a commenté le Franco-Brésilien de 47 ans, arrivé en Belgique après quatre matches en intérim à la tête du club brésilien de Botafogo. "Les joueurs étaient un peu blessés les deux premiers jours, car c'était un peu violent. Mais jour après jour, ils sont mieux", a-t-il rassuré. "Je leur ai dit que c'était un moment difficile, particulier. J'étais joueur aussi, je sais que dans des moments comme ça, avant un grand match, ce n'est pas évident. Mais je suis arrivé avec beaucoup de confiance et de motivation pour mener à bien ma mission, le maintien du club en D1A".

Le RWDM a connu son lot de changements, à quelques jours de son retour en Division 1A, face au Racing Genk samedi soir. Le club, propriété du milliardaire américain John Textor, a annoncé lundi soir le licenciement du T1 Vincent Euvrard et d'une majeure partie du staff sportif. Avant de dévoiler mardi l'arrivée de Claudio Caçapa, l'une des figures de son réseau de clubs Eagle Football Holdings, et d'Igor De Camargo parmi ses adjoints.

Claudio Caçapa, ancien défenseur central et entraîneur-adjoint à l'Olympique Lyonnais, un autre club de la galaxie Textor, a également eu un mot pour son prédécesseur, Vincent Euvrard: "Si le RWDM est en D1 aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui et son staff. Mais le football, on sait comment ça va. C'est étrange que cela se passe cinq jours avant le championnat mais ça fait partie du football".