L'un d'eux a accueilli le premier match international des Diables Rouges face à... la France: visite de trois stades belges "oubliés"

Stéphane Lievens est un passionné de stades de football. Ce Bruxellois en a déjà visité plus de 2.000 dans le monde entier, mais il garde un sentiment particulier pour des stades belges historiques, mais oubliés du grand public. Petit tour en trois étapes.

Étape 1: Watermael-Boitsfort

Pour la première étape, Stéphane Lievens, passionné de stades de football, nous donne rendez-vous à Watermael-Boitsfort, dans une enceinte de 42.000 places ayant accueilli les rencontres du Racing Club de Bruxelles. L'enceinte vit aujourd'hui au rythme de l'athlétisme et de matchs de football provincial. "Il est resté dans son jus", constate Stéphane Lievens en voyant, par exemple, la mousse qui garnit aujourd'hui les gradins.

Étape 2: Uccle

Pour la deuxième étape du parcours, arrêt à Uccle, au stade du Vivier d'Oie. Le structure date de 1904 et dispose de 1.000 places assises. C'est là que les Diables Rouges ont disputé leur premier match international face à la France, score final: 3-3. "Les présidents Belges, Français et Anglais, parce que l'arbitre était anglais, étaient dans la tribune et ont décidé en 1904 de créer la FIFA", raconte Philippe De Putter, ancien administrateur du Hockey Royal Racing Club de Bruxelles.