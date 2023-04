Courtrai et Eupen s'accrochent dans un duel pour le maintien

En se quittant sur un match nul 0-0 lors de la 32e journée, Courtrai, dans une moindre mesure, et Eupen restent toujours concernés par la lutte pour le maintien. Les Kerels (31 points, 14e) et les Pandas (28 points, 15e) n'ont pas fait le trou avec Ostende (16e) et Zulte Waregem (17e), qui comptent 24 points et un match de moins.