Deux matchs sans enjeu de la dernière journée avancés

Deux rencontres de la dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football ont été avancées: Seraing/Westerlo se jouera samedi à 18h15 et Saint-Trond/Antwerp dimanche à 13h30. Eleven Sports, le diffuseur du championnat, et les clubs concernés l'ont annoncé lundi.

Pour le match de dimanche à 13h30, Saint-Trond ne peut plus rien espérer, alors que l'Antwerp a déjà son ticket pour les Champions' playoffs en poche depuis quelques semaines.

Les sept autres matchs restent programmés à 18h30, à savoir Club Bruges/Eupen, Anderlecht/Malines, La Gantoise/Ostende, Oud-Heverlee Louvain/Standard, Courtrai/Union Saint-Gilloise, Zulte Waregem/Cercle Bruges et Charleroi/Genk.

Avant cette dernière journée, Genk, l'Union et l'Antwerp sont sûrs de disputer les playoffs I. La Gantoise, le Club Bruges et le Standard se disputeront le dernier ticket. Charleroi, le Cercle, Anderlecht et OHL lutteront pour la dernière place en Europe playoffs. Eupen et Zulte Waregem joueront leur survie en Jupiler Pro League. L'un de ces deux basculera avec Ostende et Seraing.