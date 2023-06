Florian Kohfeldt, le nouvel entraîneur de l'AS Eupen, vise les play-offs 2

Né le 5 octobre 1982, le nouvel entraineur a déjà une belle expérience avec plus de 170 matchs en Bundesliga. Il y a entraîné le Werder Brême, où il a débuté chez les jeunes avant de devenir T1 entre novembre 2017 et mai 2021, et le VfL Wolfsburg d'octobre 2021 à mai 2022.

"Après dix ans de carrière en Allemagne, il était certain que je me dirigerais vers l'étranger. La Belgique et Eupen sont une excellente opportunité car je connais le championnat", a expliqué Florian Kohfeldt, particulièrement satisfait de son premier entrainement. "L'équipe est constituée de beaucoup de jeunes très talentueux. Ils prennent plaisir à jouer, ce qui est très important." Quant à sa philosophie, le nouvel entraineur a indiqué prôner un football offensif et rapide.

Si la presse allemande affirme qu'il joue sa carrière en Belgique, l'entraîneur ne se sent pas du tout sous pression. "J'ai reçu d'autres propositions que celle de la KAS et c'est un choix que j'ai fait d'opter pour la Belgique. Je ne dois pas réussir pour ma carrière par contre, je mettrais tout en oeuvre pour que l'équipe atteigne ses objectifs", a poursuivi Kohfeldt qui entend bien participer au développement de jeunes talents. Il assure aussi que de nouveaux joueurs viendront renforcer les rangs de la KAS dans les prochaines semaines.