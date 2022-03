Messages déplacés, photos de son pénis: l'Antwerp perd un énorme sponsor après l'arrivée de son nouveau directeur technique

L'entreprise Select Group a annoncé ne pas renouveler son partenariat avec l'Antwerp pour la saison 2022-2023. Cette décision survient dans la foulée de l'arrivée de Marc Overmars en qualité de directeur technique du Great Old. Le Néerlandais avait dû quitter son poste à l'Ajax Amsterdam début février pour avoir envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines. Des témoignages font part de messages sexuels, de critiques sur le physique et même de l'envoi de photos de son pénis par le principal intéressé.



Select Group, "extrêmement surpris par cette décision" et qui a précisé ne pas avoir été consulté, estime que ce choix est "en contradiction directe avec ses valeurs". Lundi lors de sa présentation à la presse, Marc Overmars n'a pas vraiment voulu évoquer les accusations dont il est la cible. "Nous croyons cependant sincèrement que toute personne, après une période d'auto-réflexion, peut parvenir à prendre conscience de ces erreurs et peut mériter une seconde chance. Nous regrettons donc vivement qu'au cours de la conférence de presse, le moment n'ait pas été pris pour témoigner sereinement de ce processus d'auto-réflexion, ni par la direction anversoise ni par M. Overmars lui-même", pouvait-on lire dans le communiqué de presse.