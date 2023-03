La Gantoise bat Anderlecht et revient à un point du top 4

Côté Buffalos, Vanhaezebrouck a offert leur première titularisation à Piatkowski et Samoise, qui rentraient de blessure et a renvoyé Fofana et Okumu sur le banc. Comme il a récupéré Jan Vertonghen, qui se plaignait de la cheville, et Anders Dreyer, malade, Brian Riemer a aligné la même équipe que contre le Standard. Le début de partie a été assez désordonné même si une frappe à distance de Cuypers a frappé le poteau (9e). Les combinaisons fluides étaient rares quand Hyun-Seok Hong a été lancé dans le dos de la défense mauve et que Verbruggen est passé en dessous d'un ballon qu'Amir Murillo a dégagé (15e).

Anderlecht est alors sorti de sa zone et sur une collaboration entre Islam Slimani et Dreyer, le ballon est arrivé à Yari Verschaeren dont la tentative a été sauvée devant la ligne par Piatkowski (21e). Hésitant sur cette phase, Nardi s'est racheté en mettant les poings sur une frappe de Diawara (33e). Quant à Verbruggen il a été heureux de voir Cuypers expédier pour la seconde fois le ballon sur le poteau (44e).

La seconde période a repris sur une cadence relativement basse. Mais lancé sur la gauche, Orban s'est débarrassé de Vertonghen avant d'enrouler un ballon dans l'angle opposé (57e). La réplique d'Anderlecht s'est résumée a un tir croqué de Dreyer (63e) et une frappe sur le gardien de Verschaeren (68e). Les actions mauves ont perdu toutes leur valeur quand Diawara a reçu sa deuxième jaune (76e).