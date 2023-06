L'ailier anglais Romaine Mundle arrive au Standard

En 24 matchs avec les U21 des Spurs la saison dernière, il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. "Romaine est un jeune ailier très talentueux qui possède de nombreuses qualités : il peut jouer sur les 2 côtés, il a de la vitesse et de la percussion, il a une belle conduite de balle et une bonne finition… Aujourd'hui il est prêt à relever un palier dans sa carrière et est très enthousiaste à relever le challenge proposé par notre club", a déclaré le directeur sportif Fergal Harkin.

Le Standard débutera la nouvelle saison avec Carl Hoefkens comme entraîneur et Yaya Touré à ses côtés en tant qu'adjoint. Hoefkens a succédé au Norvégien Ronny Deila, parti au Club Bruges.