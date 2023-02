L'Antwerp profite de sa supériorité numérique pour s'imposer sans être inquiété par Eupen

Les occasions ont été rares en début de rencontre, le danger n'apparaissant que sur des phases arrêtées finalement mal exploitées. La première alerte est venue après la demi-heure, lorsque Keita a combiné avec Ekkelenkamp pour défier Butez, qui a dévié le ballon sur le poteau (34e). Le ballon a ensuite rebondi vers Kerk, fautivement renversé par Bessilé dans les six mètres eupenois.

L'arbitrage vidéo a alors permis d'octroyer un penalty à l'Antwerp, et Bessilé a été exclu pour son intervention maladroite. Janssen s'est élancé pour inscrire son 15e but de la saison (1-0, 38e). Avant le repos, les Anversois ont mis Eupen sous pression alors réduit à dix et Ekkelenkamp a doublé la mise en reprenant victorieusement un centre-tir de De Laet (2-0, 44e).

En deuxième période, Eupen n'est pas parvenu à amener le danger dans la surface anversoise. Un coup franc d'Alderweireld a léché le montant (62e) mais l'Antwerp n'a pas pris de risque pour alourdir la marque. Seul un centre tendu de Charles-Cook a été à mettre à l'actif d'Eupen, mais personne n'en a coupé la trajectoire (73e). Satisfait, l'Antwerp s'est contenté de laisser le temps s'écouler jusqu'au coup de sifflet final.

Troisième avec 53 points mais un match supplémentaire, le Great Old revient à 3 points de l'Union, et creuse un écart de 9 points par rapport au Club de Bruges. Eupen est en difficulté et recule à la 15e place avec 25 points, seulement 4 de plus que le premier relégable, Zulte Waregem.