Le Standard termine sa préparation par un partage contre Metz

Après la défaite 1-4 vendredi dernier contre le Red Star FC, l'entraîneur Carl Hoefkens espérait terminer la préparation sur une note positive. Une tâche qui s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu, et ce, dès le début du match. Metz a pris l'avantage dans le premier quart d'heure (12e). Heureusement pour les Rouches, Rayan Berberi a égalisé en seconde période (62e) mais dix minutes plus tard, les Grenats reprenaient l'avantage au marquoir (72e). La défaite a pu être évitée grâce à un but dans les derniers instants signé Renaud Emond (87e).

Le Standard lancera sa saison 2023/24 dans cinq jours avec un déplacement à Saint-Trond (dimanche à 19h15).