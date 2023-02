L'Union cède après 17 matchs, 2-4 à domicile, contre le Standard

L'Union n'a pas profité de la venue du Standard, samedi soir au Parc Duden, pour réduire son retard au classement sur le Genk, accroché la veille à Malines (2-2). Au contraire. À l'issue d'une rencontre très animée, tournée vers l'offensive, elle s'est inclinée 2-4. Le Standard a pris constamment l'avantage via Zinckernagel (20e), Alzate (25e) et Balikwisha (85e). Vertessen (22e) et Boniface (66e) avaient égalisé à deux reprises. Donnum a signé le dernier but (90e+8).