Rembert Vromant rejoint la cellule sportive du Cercle Bruges, Carlos Avina part à Monaco

Au Cercle, il occupera la fonction de directeur technique à la place de Carlos Avina qui devient directeur sportif de Monaco. "Depuis le Rocher, Carlos continuera d'être étroitement impliqué dans le développement sportif des Vert et noir. Le Cercle Bruges souhaite bonne chance à Carlos dans sa nouvelle aventure, le remercie pour son excellent travail ces dernières années et se réjouit de le voir continuer à jouer un rôle important auprès des Vert et noir", a précisé le Cercle dans son communiqué.

"Je suis fier de faire partie du Cercle Bruges et je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée d'apporter ma contribution au développement sportif du club. Grâce au travail important réalisé en coulisses, le Cercle a développé ces dernières années une philosophie de football dynamique et moderne pour laquelle elle a reçu des compliments mérités. Ma ferme intention est de faire avancer cette vision et d'attirer des talents jeunes et intéressants au Cercle, et ainsi continuer sur la lancée des résultats obtenus ces dernières saisons", a réagi Vromant, cité dans le communiqué