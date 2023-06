Saint-Trond prête Daichi Hayashi avec option d'achat à Nuremberg, en 2e division allemande

"Venir du Japon en Belgique a été une énorme aventure", a réagi Daichi Hayashi dans le communiqué. "Je veux avant tout remercier le staff pour cette opportunité. Et bien sûr les supporters aussi, et le conseil d'administration, pour leur soutien."

Saint-Trond travaille activement à la reconstruction de son effectif. "Nous allons être actif sur le marché des transferts au cours des prochaines semaines pour renforcer notre attaque en vue de la prochaine saison", a expliqué Pinto. Outre Hayashi, les défenseurs Robert Bauer, Toni Leistner, Jorge Teixeira et Wolke Janssens, les milieux de terrain Mory Konaté, Frank Boya et Rocco Reitz et les attaquants Gianni Bruno, Shinji Okazaki et Taichi Hara ont quitté le club à l'issue de la saison.