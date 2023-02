Thomas Tousseyn est le nouveau président du Cercle de Bruges

Thomas Tousseyn, 43 ans, est administrateur du Cercle depuis 2013 et devient le 14e président des 'Verts et noirs".

Ancien jeune joueur du Cercle où il a perpétué la tradition de son père et grand-père, ce spécialiste en maladies pathologiques à l'hôpital universitaire de Louvain et professeur à la KU Leuven était devenu administrateur en 2013 s'occupant ensuite du dossier du stade et de la reprise du Cercle par Monaco. C'est lui qui a représenté longtemps le Cercle de Bruges au sein de la Pro League.

Thomas Tousseyn succède à Vincent Goemaere qui avait annoncé le 14 janvier dernier quitter son poste de président et d'administrateur afin de "donner de nouvelles impulsions pour pouvoir garantir le succès du Cercle Bruges sur le long terme".

Vincent Goemaere, 50 ans, avait rejoint le conseil d'administration du Cercle en 2013 également et avait joué un grand rôle dans la reprise du club par l'AS Monaco en 2017. Il était devenu président en janvier 2020.