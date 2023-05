Cela ne s'arrête pas: pour fêter la promotion de son club en D4, Ryan Reynolds envoie ses joueurs à... Las Vegas

Il ne se passe plus une semaine sans que l'actualité du football ne soit rythmée par le Wrexham A.F.C., club de 5e division anglaise racheté par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Enfin, la 5e division fait déjà partie de l'histoire ancienne pour ce club puisque les Dragons Rouges viennent de décrocher leur montée en League Two, soit la quatrième division du football anglais.

En route vers le Nevada

Pour fêter ça, Ryand Reynolds a décidé de permettre aux membres du club de voyager... À Las Vegas, surnommée "Sin City" (la ville du péché). Il faut dire que ses joueurs ont obtenu le titre avec la manière puisqu'ils ont collecté 111 points en 46 journées, un record.