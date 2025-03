Thomas Tuchel égratigne déjà deux joueurs après sa première à la tête de la sélection anglaise: "Ils n’ont pas eu l’impact qu’ils peuvent avoir"

L'ère Tuchel débute donc par une victoire, mais le sélectionneur allemand des Three Lions n'était pas pleinement satisfait à l'issue de la rencontre. "Nous voulions augmenter le rythme et la prise de risques en seconde période, mais j'ai eu l'impression qu'on n'était pas assez disciplinés dans notre structure. Nous avons essayé de jouer un peu trop individuellement, en quittant nos positions, et cela a ralenti notre jeu", a-t-il déclaré.

Deux joueurs en particulier ont attiré l'attention de l'ancien coach du Bayern Munich: Marcus Rashford et Phil Foden. "Nous espérions avoir plus d’impact à ces postes. Plus de dribbles, plus de courses agressives vers la surface. C’est ce qui a manqué. Foden? Nous l’encourageons à faire ce qu’il fait de mieux: attaquer les défenses, dribbler. Nos deux ailiers n’ont pas eu l’impact qu’ils peuvent avoir en club. Nous avons manqué de courses sans ballon. Il y avait un peu trop de passes, pas assez de dribbles", a pointé le sélectionneur.

Le message est passé.