L'AC Milan élimine Naples et attend l'Inter en demi-finale

L'AC MIlan, vainqueur 1-0 à l'aller, s'est qualifié pour les demi-finales de La Ligue des Champions en partageant l'enjeu 1-1 mardi à Naples. Olivier Giroud (43e) a ouvert la marque pour les Rossoneri et Victor Osimhen a égalisé (90e+3). Au prochain tour, l'AC pourrait affronter un autre club italien, l'Inter Milan victorieuse 0-2 à Benfica à l'aller.

Luciano Spalletti a pu aligner Osimhen, forfait lors des trois précédents duels de la saison contre l'AC en raison de problèmes physiques. Chez les Rossoneri, les Belges ne figuraient pas dans le 4-2-3-1 de Stefano Pioli. Divock Origi (68e) et Alexis Saelemaekers (84e) sont montés au jeu et Charles De Ketelaere est resté sur le banc.

Comme à l'aller, ça a chauffé dans la surface milanaise mais le tir de Khvicha Kvaratskhelia a été trop mou (9e) et la frappe de Matteo Politano a filé de peu à droite (13e). Alors qu'il avait repoussé le danger comme il pouvait, Milan a eu la plus grosse occasion mais Giroud a manqué la transformation d'un penalty (22e). Alex Meret a encore accompli un miracle en sortant du pied un envoi de l'attaquant français (28e). Mais le gardien de Naples a dû s'avouer battu sur une reprise rasante aux six mètres de Giroud (43e, 0-1).