Le Portugal domine l'Irlande avant l'Euro et rejoint l'Allemagne avec confiance

Avec 20 tirs au but, les hommes de Roberto Martinez ont pris la main sur le jeu offensif et cela s'est ressenti sur le score, malgré les nombreux arrêts de Caoimhin Kelleher.

Pour cette rencontre, Cristiano Ronaldo était titulaire après avoir manqué le duel face à la Finlande (4-2) et débuté sur le banc contre la Croatie (1-2). L'attaquant et capitaine a renforcé son record de sélections en équipe nationale, le portant à désormais 207 caps avec le Portugal. Le joueur de 39 ans a inscrit les deuxième et troisième buts du match, ses 129e et 130e pour son pays.