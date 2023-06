Le Portugal n'aura "pas de marge d'erreur contre la Belgique", indique Fabio Silva

Dernier du groupe A, le Portugal n'aura "pas de marge d'erreur" contre la Belgique mardi, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de l'Euro espoirs, à Tbilissi. Fabio Silva l'a souligné lundi en conférence de presse.

Le Portugal a été battu par la Géorgie en ouverture et a partagé contre les Pays-Bas. "C'est vrai que c'est un moment difficile pour nous", a reconnu Fabio Silva. "Nous n'avons pas de marge d'erreur. Dans les matchs précédents, nous avons commis quelques erreurs. Nous y croyons pour demain, nous devrons créer plus d'occasions et en laisser moins aux autres. Nous voulons passer au tour suivant."

Avec 2 points, la Belgique doit elle aussi s'imposer pour ne pas dépendre du résultat de l'autre match entre la surprenante Géorgie (4 points) et les Pays-Bas (2 points). "Ce sera un match équilibré", pense l'ancien Anderlechtois. "Nous avons analysé certaines phases de la Belgique. Ils sont très rapides devant. Mais nous connaissons aussi leurs faiblesses. Ce sont deux équipes qui aiment attaquer et qui doivent gagner. Ce sera un beau match pour les spectateurs."