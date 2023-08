Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini chargé également des U21 et U20

Le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini est désormais également chargé des équipes des moins de 21 ans et de 20 ans, a annoncé vendredi la Fédération italienne de football (FIGC).

"L'intégration de ces équipes conduira à appliquer les mêmes styles et systèmes de jeu sur le terrain, favorisant et accélérant l'apprentissage technique", a expliqué la FIGC dans son communiqué.

Mancini, à la tête depuis mai 2018 de la Nazionale qu'il a conduite au titre européen en 2021, supervisera le fonctionnement des deux sélections U21 et U20 et sera épaulé d'un entraîneur pour chacune, respectivement Carmine Nunziata et Attilio Lombardo, qui était jusque-là l'un de ses adjoints.