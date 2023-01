Les Belges à l'étranger - Pour la première titularisation de Trossard, Arsenal s'incline en Coupe à Manchester City

(Belga) Manchester City a remporté, vendredi soir, son seizième de finale de FA Cup contre Arsenal, 1-0, et devient ainsi la première équipe qualifiée pour le prochain tour de la compétition.

Le premier duel de la saison entre les deux équipes qui disputent actuellement la course au titre en Premier League a eu lieu en seizième de finale de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Manchester City a remporté la bataille grâce à un but d'Aké, peu après l'heure de jeu, servi par Grealish (1-0, 64e). Plusieurs Belges ont disputé la rencontre. Leandro Trossard était titulaire pour la première fois depuis son arrivée chez les Gunners, et il a disputé 66 minutes avant d'être remplacé par Martinelli. Kevin De Bruyne était également titulaire du côté de Manchester City pour animer l'attaque des Skyblues. Le maître à jouer a disputé 75 minutes tandis qu'Albert Sambi Lokonga a rejoint ses deux compatriotes sur la pelouse au retour des vestiaires, en remplaçant Thomas Partey. Les deux équipes se rencontreront le 15 février prochain à l'Emirates Stadium pour jouer un match en retard de la 12e journée de Premier League. Actuellement, Arsenal compte 5 points d'avance et un match de moins que Manchester City. (Belga)