Les huitièmes de finale débutent avec Manchester City et le Real Madrid en déplacement

La Ligue des Champions reprend après la trêve hivernale avec les deux premières rencontres des huitièmes de finale, mardi. Les deux derniers lauréats de la compétition, et favoris cette saison, Manchester City, vainqueur en 2023, et le Real Madrid, qui a enlevé sa 14e Coupe aux grandes oreilles en 2022, ouvrent le bal.

Kevin De Bruyne et les Citizens se rendront au FC Copenhague. Les Merengues, toujours privés de Thibaut Courtois mais aussi de Jude Bellingham (entorse de la cheville), devront se méfier davantage de leur déplacement au RB Leipzig de Loïs Openda.

Pep Guardiola a retrouvé tous ses meilleurs pions avec 'KDB' et le buteur norvégien Erling Haaland. Les Skyblues restent sur dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, et treize matches sans défaite. Leur dernier revers remonte au 6 décembre. Copenhague ne dispute que le second huitième de finale de son histoire et n'a plus joué de match de compétition depuis le 12 décembre.