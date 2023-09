L'Espagne en plante six à Chypre, l'Italie s'en sort de justesse face à l'Ukraine

Les Espagnols ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec une ouverture du score signée Gavi dès la 18e minute et un avantage doublé juste après la demi-heure de jeu par Merino (33e). Juste avant le retour aux vestiaires, le score était proche du 3-0 mais le but de Morata était annulé pour hors-jeu (39e). Les Espagnols ont pris le large dans les vingt dernières minutes du match avec quatre buts en l'espace de 13 minutes : Joselu (70e), Torres (73e, 83e) et Baena (76e), quelques secondes après sa montée au jeu.

L'autre rencontre du groupe qui opposait la Norvège à la Géorgie a vu Erling Haaland, buteur, et ses coéquipiers l'emporter de peu (2-1). Ils restent troisièmes à deux points de l'Espagne.