C1: le PSG encore au tapis dès les huitièmes, Munich et Milan en quarts

En l'absence de Neymar, ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé n'ont su exister dans cette confrontation qui plonge les supporters et les propriétaires qataris dans la colère, eux qui rêvent d'un premier sacre européen depuis 2011 et le rachat du club.

La défaite du match aller (1-0) n'augurait rien de bon, celle du match retour a éteint tout espoir: les déconvenues se suivent et se ressemblent pour le PSG en C1, avec cette deuxième élimination de suite en huitième de finale.

Et la révolution annoncée l'an dernier, au moment des nominations de Luis Campos comme conseiller football et de Christophe Galtier comme entraîneur, ressemble plutôt à un énième coup d'épée dans l'eau pour les dirigeants. La crise est totale: le PSG n'a plus que la Ligue 1 au programme pour tenter de se consoler.

- Milan retrouve le top 8 -