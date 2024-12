Ligue des Champions: le résumé de la victoire de la Juventus face à Manchester City

A 15 minutes du terme, McKennie réussissait une superbe reprise de volée sur un centre de Weah, trompant Ederson pour faire 2-0 et enfoncer un peu plus le club anglais. Malgré quelques dernières escarmouches, les Citizens ne parvenaient pas à faire la différence. La Juventus se relance et prend la 13ème place avec 11 points. City n’est que 22ème et se retrouve en grand danger. Notez que la Juventus sera le prochain adversaire de Bruges en Ligue des Champions.

90' Rico Lewis ! Encore un bon ballon de De Bruyne. Le cuir est ensuite remis à Rico Lewis, qui frappe, mais c'est écarté par un défenseur puis capté par le gardien.

88' Du mouvement Sortie de Grealish à Manchester City, remplacé par Nunes.

84' Deux changements Mbangula et Douglas Luiz montent au jeu. Yildiz et Vlahovic sont sortis. La Juventus envoie des forces vives. C'est un match qui peut relancer notre saison ! #JuveManCity. — JUVENTUS CORSICA TIFOSI (@CorsicaTifosi) December 11, 2024

79' Doku est sorti Changement à City, avec la montée de Savinho en lieu et place de Doku.

75' ET LE BREAK ! C'est buuuuuuut pour la Juventus ! Weston McKennie, laissé seul en pleine surface, sort une reprise de volée géniale sur un centre de Weah. Ederson est dessus, mais il ne peut que dévier dans son but. C'est 2-0 et City est KO ! On a plus perdu en deux mois qu’en 8 ans sous Pep



On a tout perdu #JuveMancity — MOry (@MOryfOO) December 11, 2024

71' DE BRUYNE ! Kevin De Bruyne tente à nouveau à distance, mais c'est trop haut. City est vraiment en train de faire le siège du rectangle italien, mais la Juventus résiste superbement.

67' DI GREGORIO ! Quelle frappe lointaine de Gündogan ! L'Allemand envoie un missile vers la lucarne, mais Di Gregorio se détend et le sort. Quelle frappe ! McKennie et Weah remplacent Thuram et Conceiçao du côté de la Juve.

65' KDB x Doku De Bruyne et Doku tentent de mener la révolte. Les deux Belges combinent bien, mais le centre de Doku ne trouve personne dans le petit rectangle. 'KDB' tente aussi de nombreuses passes, très bonnes, mais la défense italienne est toujours là pour contrer les frappes ! De Bruyne a donc tenté lui à distance, mais c'est à côté. Je regardais pas les matchs de City mais ils sont tellement nuls wow #JuveManCity — (@Erenzio_) December 11, 2024

62' Nouvelle occasion La Juventus passe tout près du 2-0 après une erreur d'Ederson, qui n'arrive pas à capter le ballon après une petite reprise vicieuse d'un Italien dans le petit rectangle. Attention !

60' Le match s'emballe Sans surprise, le match commence à s'emballer. Jérémy Doku a vu sa tentative de frappe être contrée par la défense italienne. Grealish a lui décalé Bernardo Silva sur la droite du rectangle, mais lui aussi voit son tir être stoppé par la défense. mtn faut en mettre un 2ème et surtout pas en prendre forzaaaaaaa !! #JuveManCity #JUVMCI — clktc (@clktc_) December 11, 2024

54' LE BUUUUUUUUUUUT ! La Juventus ouvre le score et enfonce les Anglais ! C'est Dusan Vlahovic qui marque, en étant à la réception d'un bon centre de Yildiz, qu'il convertit de la tête. Ederson touche le cuir mais le ballon va au fond du but ! City est en galère !

51' De Bruyne tente aussi Laissé un peu trop libre sur la droite, à l'entrée de la surface, De Bruyne signe une nouvelle bonne passe, mais Gündogan n'arrive pas à enchaîner. On est incapable de battre les vieilles ? #JuveMancity — MOry (@MOryfOO) December 11, 2024

49' Reprise en douceur On repart sur le même rythme qu'en début de match.

45' C'est reparti La seconde période est lancée !

45'+1 C'est la pause La première période s'achève ici à Turin. Pas de but et un match très tactique, qui aurait pu basculer sur une action d'Haaland, mais Di Gregorio en a décidé autrement. On se retrouve dans 15 minutes. Nan mais on peut avoir un match où on finit avec nos 11 joueurs entier ?#JuveManCity —(@MatteoTerrano13) December 11, 2024

40' QUEL SAUVETAGE ! Di Gregorio vient de sauver la Juventus ! Sur un superbe ballon de De Bruyne, Haaland tente un lob, mais le portier de la Juve sort une superbe parade. Le contre offre une petite opportunité aux Italiens dans la foulée, mais pas de la même qualité. Quelle occasion pour City !

37' Haaland ! Première opportunité pour Haaland ! Le Norvégien hérite du ballon au premier poteau, avec un peu de réussite, mais il n'en fait rien. Kenan Yildiz montre ce soir pourquoi le 10 lui a été donné. #JuveManCity — Vito (@BVL_21) December 11, 2024

34' Oups Koopmeiners se heurte involontairement à l'arbitre. Turpin se tient le dos, mais ça et le ballon est rejoué calmement. Cela peut arriver.

31' Yildiz ! Yildiz est bien en jambe et sort un joli numéro en solitaire sur la gauche, mais il ne parvient pas à créer d'occasion à la fin de son action.

30' C'est imprécis Des deux côtés, on a des idées, mais ça manque d'efficacité. Vlahovic, par exemple, est surpris sur une passe et croque complètement son centre en retrait. 17’ | 70% de possession de balle pour les visiteurs.#JuveManCity — Juventus Belgique (@juve_belgique) December 11, 2024

23' Petite réplique anglaise Manchester City arrive un peu plus souvent à accélérer devant, mais Doku, Haaland et 'KDB' manquent un peu de réussite dans leurs actions jusqu'ici. Mais le match monte un peu en rythme.

20' Première frappe Yildiz est le premier à frapper ! Le jeune joueur de la Juve trouve un angle de tir sur le côté gauche de la surface et envoie une bonne frappe croisée, qui passe de peu à côté du poteau droit d'Ederson.

17' Toujours rien On continue d'attendre la première occasion de la rencontre. Kevin De Bruyne a tenté de trouver des équipiers à quelques reprises, mais c'est imprécis jusqu'ici. L'ambiance à turin ! Ça fait du bien de fou la #JuveManCity — Reiized (@Reiized10) December 11, 2024

12' Tout le monde se regarde Des deux côtés, on s'observe, on limite les prises de risque. On notera le début de match compliqué de Rico Lewis, auteur de quelques erreurs d'appréciation en défense.

7' Première tentative Vlahovic part en profondeur, tente de croiser son envoi mais le ballon est contré. Finalement, l'arbitre se ravise et sugnale un hors-jeu.

4' City prend le ballon Manchester City met le pied sur le ballon, ce n'est pas une surprise. Les Anglais aiment contrôler le jeu, c'est habituel pour eux. Je suis tellement serein pour ce soir #JuveManCity — Keacy (@KeacyKenobi) December 11, 2024

0' C'est parti ! Allez, on est prêts ! La rencontre bébute et on espère tous assister à une véritable démonstration de football.

20h51 Le match approche C'est bientôt le grand moment. Les joueurs sont prêts, les fans aussi. Place à l'action ! Da bordocampo #JuveManCity #UCL pic.twitter.com/iHF7tRKXIv — JuventusFC (@juventusfc) December 11, 2024

20h40 La Juventus patine Les Italiens peinent à convaincre depuis le lancement de la phase de ligue, surtout sur le plan offensif avec 5 petits buts seulement jusqu'ici (contre 7 à City, qui ne fait pas bien mieux). Ce sera sans doute là que le match se jouera: l'efficacité offensive, qui fait défaut aux deux équipes.

20h25 Un point sur la situation Les deux équipes ont besoin de points pour avoir une chance de poursuivre leur aventure en Ligue des Champions. City n'est que 20ème, avec 2 petites victoires en cinq rencontres. La Juventus est 22ème et les deux équipes ont 8 points au compteur. Le dernier qualifié pour les barrages (le PSG) compte 7 points. Le top 8, lui, est refermé par le Bayern qui compte 12 unités.

20h16 Tout savoir sur ce match On fait le point sur les gros enjeux, sur les stars belges présentes et sur le contexte de la rencontre avec Kevin Mirallas ! À lire aussi Le retour d'un De Bruyne "irremplaçable", des ténors fragiles, un favori: tout ce qu'il faut savoir sur le choc Juventus-Manchester City

19h59 La compo italienne La Juventus aussi a dévoilé sa composition. Motta a opté pour un retour de Yildiz, mais pour le reste, la composition ne comporte pas de grande surprise. Notez la présence de Samuel Mbangula sur le banc. Gli titolari che scenderanno in campo stasera #JuveManCity #UCL pic.twitter.com/sd6J6sVNUU — JuventusFC (@juventusfc) December 11, 2024

19h46 Deux Diables Rouges titulaires Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont titulaires à Manchester City. Les Anglais optent pour une équipe très offensive, avec aussi Haaland, Grealish, Gündogan, Bernardo Silva et l'inévitable Erling Haaland. La composition ne comporte pas de réelle surprise, si ce n'est la présence de Foden sur le banc. Your City side in the #UCL



XI | Ederson, Walker (C), Dias, Gvardiol, Lewis, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Doku, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Hudson, Kovacic, Savinho, Nunes, Foden, Wright, Simpson-Pusey, O'Reilly, McAtee, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/ULN2Hxphf8 — Manchester City (@ManCity) December 11, 2024