Un lob délicieux, une reprise de volée parfaite: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

La sixième journée de la Ligue des Champions nous a encore offert quelques superbes buts. On fait le point sur les trois plus belles réalisations de la semaine.

La sixième journée de la Ligue des Champions nous aura offert pas mal de spectacle. Forcément, qui dit plus belle compétition du continent dit jolis buts. Et encore une fois, les joueurs ne nous ont pas déçus, ni mardi, ni mercredi, avec quelques réalisations de très haut vol.

On commence avec le but de Weston McKennie, par exemple. Le joueur américain a réussi à tromper Ederson d'une très belle reprise de volée, enfonçant encore un peu plus les joueurs de Manchester City, déjà en difficulté depuis le début de la saison (2-0).