L'Inter bat Porto sur un but de Lukaku, City partage à Leipzig en 8es de finale aller

Du côté de l'Inter, Simone Inzaghi avait choisi de commencer avec Romelu Lukaku sur le banc. "Romelu doit porter 103 kg et il doit être prêt physiquement. Il n'est pas encore à 100%, mais il revient vers sa meilleure forme", a expiqué Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter au micro de Sky Italia.

Romelu Lukaku est monté au jeu à la 58e minute et a inscrit le but de la victoire à la 86e minute (1-0) reprenant au rebond un ballon sur le poteau du Diable Rouge. C'est son 17e but en carrière en Ligue des Champions, soit le meilleur buteur belge de la C1.

"Je suis content d'avoir pu aider l'équipe", a confié Romelu Lukaku au micro de Sky Italia. "Nous avons gagné, c'est le plus important. Je suis très content pour l'équipe. On a rempli notre mission. On a joué un bon match, on s'est créé pas mal de bonnes occasions. On aurait voulu en mettre un deuxième, on a cherché à le faire. Mais on doit être content avec ce résultat".

Malade, Kevin De Bruyne n'avait lui pas fait le déplacement à Leipzig avec Manchester City. C'est Riyad Mahrez, pour son 20e but en Ligue des Champions et le 16e avec les Citizens, qui a ouvert le score pour la formation anglaise peu avant l'heure de jeu (1-0, 27e). Leipzig parviendra à égaliser par Josko Gvardiol à la 70e.