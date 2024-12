"Des années de souffrance": remis d'une tumeur cérébrale, un équipe de De Ketelaere raccroche à 26 ans

Simone Muratore n'est pas n'importe qui. Ce joueur de 26 ans, qui évoluait à l'Atalanta depuis 2020, s'est remis d'une grave tumeur cérébrale, détectée en 2021. Une maladie qui aurait pu lui coûter la vie, mais le milieu de terrain italien a remporté sa bataille contre ce cancer. Cependant, il n'a pas pu reprendre le sport de haut niveau et a donc décidé de raccrocher dès aujourd'hui.

L'annonce a été faite par Muratore sur ses réseaux sociaux. "J’ai eu la chance de jouer avec des mecs extraordinaires, des champions, sur le terrain mais surtout en dehors, et personne ne me l’enlèvera jamais", a-t-il commenté. "J’ai toujours essayé de me montrer fort aux yeux des autres, du jour où l’on m’a détecté la maladie, jusqu’à la veille de mon opération, dans la chambre de ma mère – la femme la plus forte que je connaisse – lorsque j’ai fondu en larmes comme un enfant, par peur de ne plus jamais me réveiller. Il y a eu des jours, des semaines, des mois, des années de souffrance", a-t-il détaillé.