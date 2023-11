L'Irlande du Nord privée de son capitaine Jonny Evans, blessé à la cuisse

L'Irlande du Nord sera privée de son capitaine Jonny Evans pour ses deux derniers matches de qualifications pour l'Euro 2024. Le défenseur de Manchester United manquera les duels contre la Finlande et le Danemark, vendredi et lundi, comme l'a annoncé la fédération nord-irlandaise de football mardi.

Jonny Evans, qui a effectué son retour chez les Red Devils cet été, s'est blessé à la cuisse au cours de la rencontre de Ligue des Champions perdue à Copenhague (4-3) mercredi dernier.

Les Nord-Irlandais sont d'ores et déjà hors course pour la qualification dans le groupe H. Avec 6 points en 8 rencontres, ils ne se sont imposés que contre Saint-Marin et occupent l'avant-dernière place. La Slovénie et le Danemark dominent (19 points), devant le Kazakhstan (15 points) et la Finlande (12 points), chez qui se rendront les hommes de Michael O'Neill vendredi. Ils recevront en clôture le Danemark, lundi.