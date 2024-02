Lucas Ocampos victime d'un geste "obscène et inapproprié" d'un supporter en plein match

Le joueur du FC Séville Lucas Ocampos a été victime d'un geste "obscène et inapproprié" de la part d'un supporter du Rayo Vallecano (victoire 1-2) en plein match, lundi, lors du championnat d'Espagne de football.

Alors qu'Ocampos s'apprêtait à effectuer une remise en jeu, un jeune supporter assis au premier rang a glissé son doigt entre les fesses de l'ailier argentin. Le joueur s'est retourné pour demander des explications, mais est resté calme et s'est contenté d'appeler l'arbitre. "Je me suis retenu parce que j'ai deux filles et j'espère que demain cela ne leur arrivera pas", a expliqué Ocampos au micro de DAZN après la rencontre. "J'espère que la Liga prendra cette affaire au sérieux, comme celle du racisme. Je ne pense pas que tous les supporters du Rayo soient comme ça, ils nous traitent toujours avec respect, mais il y a toujours un imbécile. J'espère que cela ne se reproduira pas dans d'autres domaines, car si cela se produit dans le football féminin, nous savons ce qui peut arriver."

Dans un communiqué, le FC Séville a "regretté profondément l'incident" au cours duquel Ocampos a été "victime d'un geste obscène et totalement inapproprié de la part d'un supporter local". Selon le dernier vainqueur de l'Europa League, Ocampos a "fait preuve de professionnalisme, malgré l'attitude inacceptable du supporter". Le club "espère que des mesures appropriées seront prises conformément au règlement pour s'assurer que ce type de comportement ne se répète pas sur un terrain de football."