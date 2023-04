Lyon inflige une deuxième défaite d'affilée au PSG au Parc des Princes

Les neuf dernières journées du championnat promettent du suspense à tous les étages, et surtout dans le peloton de tête.

Ils ne comptent que six points d'avance sur leurs poursuivants, Lens (2e, 60 points) et Marseille (3e, 60 pts). Et le calendrier s'annonce corsé avant d'affronter Nice puis Lens, justement.

L'OL, neuvième, a gâché un penalty par Alexandre Lacazette (39e) avant de viser juste par Bradley Barcola (56e), entré en jeu rapidement pour remplacer Amin Sarr, sorti sur blessure.

Le titre est donc loin d'être gagné pour le PSG. Et le combat pour la deuxième place, directement qualificative en Ligue des champions, s'annonce aussi très disputé entre Lens, l'OM et Monaco (4e, 57 pts), vainqueur ric-rac de Strasbourg (4-3) dimanche.