Naples champion avec la "protection" de Maradona selon Spalletti, Osimhen "bouleversé"

"Pour ceux qui sont habitués à travailler dur comme moi, ce n'est pas facile. Je ne réussis pas à éclater totalement de joie. La joie est quelque chose de fugace. J'ai gagné, oui, mais je dois encore repartir et travailler! (rires)", a confié Spalletti au micro de DAZN. "(Gagner), c'est obligatoire à Naples. Ils ont vu de grands entraîneurs, de grands champions, un public qui a vu jouer Diego Armando Maradona, et dans ce résultat il y a probablement un peu de sa protection. Il est difficile de leur dire 'On est troisième, c'est bien'..."

Naples a notamment été porté par Victor Osimhen, actuel meilleur buteur de la Serie A, et auteur du but du titre jeudi. "C'est un footballeur très, très fort, avec du cœur et de la disponibilité pour l'équipe. Même en première mi-temps, il courait après tout le monde. Où va le ballon, lui court toujours après comme les enfants. Il a fait tellement de choses pour l'équipe et il marque le but décisif pour ce 'Scudetto', c'est une juste récompense."