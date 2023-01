Serie A : Paul Pogba dans le groupe de la Juventus contre Monza

(Belga) Le milieu de terrain français Paul Pogba, opéré du genou droit en septembre, est "disponible" pour le match de Serie A de la Juventus contre Monza dimanche (15 h), a annoncé samedi l'entraîneur Massimiliano Allegri.

"Demain, Vlahovic et Pogba seront disponibles", a déclaré le technicien en conférence de presse. "S'ils sont dans le groupe, cela signifie qu'ils peuvent jouer. Il est évident qu'ils n'ont pas 60 minutes dans les jambes, ils joueront 30 minutes maximum", a ajouté l'entraîneur du club turinois. "Ils se sentent bien? Je pense que Vlahovic est légèrement en meilleure condition que Pogba, mais ces derniers jours, Paul a fait quelques progrès", a précisé Allegri. L'attaquant serbe Dusan Vlahovic a lui aussi été longtemps éloigné des terrains (depuis le 25 octobre), en raison d'une pubalgie. Paul Pogba, champion du monde 2018 avec les Bleus, s'était blessé au ménisque latéral du genou droit en juillet et avait dû être opéré début septembre, ce qui l'avait privé du Mondial-2022. Depuis son retour à la Juventus l'été dernier, en provenance de Manchester United, le milieu de terrain français n'a pu disputer le moindre match officiel avec les Bianconeri. Le club turinois est actuellement 11e en championnat, après avoir été sanctionné d'un retrait de 15 points pour avoir enregistré des plus-values jugées surévaluées lors de transferts de joueurs. Outre sa blessure, Paul Pogba avait vécu un été et un automne agités sur le plan familial après avoir dénoncé dans une plainte en juillet des extorsions se chiffrant à 13 millions d'euros entre mars et juillet 2022. Cinq personnes dont l'un de ses frères, Mathias, ont été mises en examen dans cette affaire. Placé en détention provisoire le 18 septembre, Mathias Pogba a obtenu sa remise en liberté le 23 décembre. (Belga)