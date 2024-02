Trabzonspor et Thomas Meunier se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Turquie

Trabzonspor s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Turquie mercredi après-midi en dominant Istanbul Basaksehir d'un but (1-0) à Trabzon. Thomas Meunier était aligné à droite de la défense et a joué tout le match.

Le milieu bosnien Edin Visca a marqué l'unique but de la rencontre peu avant l'heure de jeu (57e).

Depuis son arrivée en Turquie le 7 février, Meunier a joué tous les matches possibles (cinq, trois en championnat et deux en coupe) avec son nouveau club et reste sur quatre titularisations de suite. Il a également donné trois assists et son équipe a toujours gagné quand il a joué.