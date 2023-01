Transfer deadline day - Albert Sambi Lokonga prêté par Arsenal à Crystal Palace

(Belga) Albert Sambi Lokonga a été prêté par Arsenal à Crystal Palace jusqu'à la fin de saison, ont annoncé les Eagles mardi soir, peu avant la clôture du mercato de janvier

Albert Sambi Lokonga avait rejoint Arsenal en juillet 2021 en provenance d'Anderlecht. La saison passée, il avait participé à 24 rencontres, dont 19 en championnat. Cette saison, il totalise 15 apparitions, dont 6 en championnat, où il n'a été titularisé que 2 fois. Le médian de 23 ans a surtout été utilisé en Europa League, où il a figuré dans le onze de base pour les six matchs de la phase de groupes. Lokonga quitte le leader de la Premier League pour retrouver du temps de jeu au sein du club classé 12e. Le milieu de terrain compte 1 apparition en équipe nationale belge. Mardi soir, Crystal Palace a aussi annoncé le transfert de Naouirou Ahamada. Le médian français de 20 ans vient de Stuttgat et a signé un contrat de trois ans et demi. (Belga)