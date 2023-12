Triple Victoire belge en Ligue 1 avec les succès de Rennes, Strasbourg et Reims

Les Rennois ont ensuite profité de leur supériorité numérique pour inscrire trois buts en seconde période via Arnaud Kalimuendo (52e), Désiré Doué (88e) et Ludovic Blas (90+6e), sur pénalty.

Arthur Théate était aligné en défense centrale dans une défense à trois et a disputé l'intégralité de la rencontre côté breton.

Strasbourg s'est imposé face à Lille 2-1 avec Matz Sels entre les perches. Le portier, international belge à 8 reprises, a disputé les 90 minutes de la rencontre. Les deux buts en première période ont été des buts contre son-camp, d'abord via Abakar Sylla (10e) pour donner l'avantage à Lille et ensuite via Leny Yoro (41e) pour rétablir l'égalité pour les Strasbourgeois. Les Alsaciens ont pris l'avantage dans le dernier quart d'heure grâce à une réalisation de Junior Mwanga (77e).

Reims et Will Still se sont eux imposés 1-0 face au Havre de Luka Elsner, ancien entraineur de l'Union et du Standard de Liège. Un but de Nakamura (25e) aura suffi pour empocher les trois points pour les Rémois face à des Havrais qui étaient réduits à 10 dès la 21e minute.