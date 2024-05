Une victoire et un clean sheet pour le retour de Courtois avec le Real Madrid

Jude Bellingham, Vinicius Junior, Ferderico Valverde, Toni Kroos, Rodrygo, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont débuté la rencontre sur le banc. En leur absence, Brahim Diaz s'est offert le premier but (51e) et était à la passe pour Bellingham sur le deuxième (68e). Joselu a marqué à son tour dans les arrêts de jeu (90e+3).

Courtois, 31 ans, n'avait pas encore disputé le moindre match cette saison. Victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou gauche en août, il a subi, le 19 mars, une déchirure du ménisque du genou droit quelques semaines après avoir repris l'entraînement.