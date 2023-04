Amandine Vestappen termine 15e en Suisse

La Liégeoise, 10e de la première manche et contrainte à l'abandon à mi-course dans la seconde, a dû se contenter de ce 15e rang dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Courtney Duncan (Kawasaki) devant la Néerlandaise Lotte Van Drunen (Kawasaki) et l'Espagnole Daniela Guillen (GasGas)

Deuxième en Sardaigne en ouverture derrière Guillen, Van Drunen prend la tête du championnat du monde avec 86 points pour 85 à l'Espagnole. Amandine Verstappen est 13e avec 26 unités.